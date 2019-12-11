"Ровногаз": потребителей без счетчиков переведут на предельные нормы потребления

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Отказ от установки газового счетчика за счет "Ровногаза" лишает возможности установить бесплатный счетчик позже

АО "Ровногаз" активизировало работу по установке бесплатных счетчиков газа бытовым потребителям. В течение 2019 года компания установила 325 счетчиков. Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаза".

"Потребителям, которые до сих пор потребляют газ по нормам и пользуются двумя газовыми приборами – плитой и колонкой, компания направила 801 письмо-предупреждение. В сообщениях идет речь о том, что в случае отказа от установки счетчиков газа за счет АО "Ровногаз", потребителей переведут на предельные нормы потребления газа, как того требует Кодекс газораспределительных систем", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что согласно Закону Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", Операторы ГРС должны установить счетчики газа для категории потребителей "население" в следующие сроки:

комплексно, в том числе для отопления (для тех, кто пользуется отопительным газовым котлом) - до 1 января 2012 года;

для подогрева воды и приготовления пищи (для тех, кто использует плиту и газовую колонку) - до 1 января 2016 года;

только для приготовления пищи (плита) - до 1 января 2021 года

"Первый этап АО "Ровногаз" реализовало полностью. Определенные трудности возникли на втором этапе. Хотя сроки установки приборов учета для тех, кто использует плиту и газовую колонку, уже прошли, компания не смогла полностью обеспечить счетчиками газа. Причина заключается в том, что часть потребителей отказывается от установки приборов учета", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, это объясняется тем, что сейчас в Украине действуют экономически необоснованные нормы потребления газа – 10,5 куб. м на человека при наличии плиты и колонки. Они ниже, чем реальный объем потребления газа данной категорией, говорят в "Ровногазе".

"Потребители, которые отказываются от установки бесплатных счетчиков, считают, что рассчитываться по норме им дешевле и выгоднее. Но согласно Кодексу газораспределительных систем, в случае отказа от установки счетчика газа за счет компании, будут переведены на предельные нормы потребления – с 10,5 куб. м до 23,6 куб. м на одного человека. И мы должны придерживаться законодательства", - говорит коммерческих директор АО "Ровногаз" Виктор Осницький.

В компании также отмечают, что отказ от установки газового счетчика за счет АО "Ровногаз" лишает возможности установить бесплатный счетчик позже. Покупателю придется впоследствии устанавливать счетчик уже за собственный счет. А если он этого не сделает, то согласно с положениями Закона "О коммерческом учете газа" с 1 января 2021 года газоснабжения ему будет прекращено.