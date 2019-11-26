"Ровногаз" инвестировал в газовые сети региона более 30 млн гривен

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План развития компании на 2019 год выполнен на 90%

С начала года объем инвестиций АО "Ровногаз" в газораспределительные сети области составил 30,9 млн гривен. По состоянию на 1 ноября План развития компании на 2019 год выполнен на 90%. Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаза".

"Основными статьями расходов стали мероприятия по реконструкции сетей, замене непригодных счетчиков газа и обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы компании. На выполнение плана развития заменено 3,7 тыс. непригодных индивидуальных газовых счетчиков общей стоимостью 6,1 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, 16,1 млн гривен инвестиций в этом году направлено на капитальный ремонт и реконструкцию сетей, на замену газорегулирующего оборудования, которое уже устарело, и средств защиты от коррозии. В частности, проведена реконструкция газопроводов среднего давления протяженностью 5,2 км на сумму 4,4 млн гривен, что составляет 100% от общей запланированной протяженности.

"Первоочередной задачей для АО "Ровногаз" остается модернизация и реконструкция проложенных сетей, чтобы они соответствовали запросам сегодняшнего дня. В то же время, это даст возможность уменьшить потери газа и затраты на содержание системы", - говорит технический директор АО "Ровногаз" Александр Ганжа.

В пресс-службе добавили, что для нужд аварийно-диспетчерской службы компании приобретены два автомобиля Renault Master общей стоимостью 1,5 млн гривен. Новая техника обеспечивает оперативное и качественное реагирование на аварийные заявки потребителей, выявление и устранение аварий на газораспределительных сетях.

"Также в течение года заменен один газорегуляторный и три шкафных пункта и 755 домовых регуляторов давления по всему региону. В целом АО "Ровногаз" обслуживает 10,2 тыс. км сетей, 1793 единиц газорегулюючого оборудования (ГРП/ШРП), более 55 тыс. комбинированных домовых регуляторов давления", - говорится в сообщении.