"Ровногаз": 19,4 тысяч должников могут остаться без субсидии

Газовый вентиль (104.ua)

Долги за доставку газа домовладений Ровенской области, которые получают субсидии и льготы, составили 3,1 млн гривен. Уже этой осенью эти почти 19,4 тысячи потребителей природного газа рискуют остаться без субсидии или льготы, а после завершения карантинных мероприятий – без распределения газа к домам.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Ровногаз".

В общем, на конец августа средний уровень расчетов по Ровенской области составляет 92%. За распределение газа задолжали 114 тысяч домовладений области. Общая сумма долга составляет 19,2 млн гривен. Среди них почти 20 тысяч потребителей, которые ни разу за 8 месяцев не заплатили за услугу распределения газа.

"Ровногаз" уже предоставил списки потребителей структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения, у которых имеется задолженность свыше 3 месяцев. В случае не оплаты такой задолженности жилищная субсидия на отопительный период не будет назначаться.

"В настоящее время из-за карантинных ограничений мы не применяем санкции за просрочку оплаты за услугу распределения газа. Однако, во время карантина нет моратория на взыскание долгов в судебном порядке. Поэтому в сложившихся условиях наше предприятие прибегает к крайним мерам, должникам уже направлено почти 4,5 тысяч досудебных предупреждений о необходимости оплатить за оказанную услугу", - рассказывает коммерческий директор АО "Ровногаз" Виктор Осницький.

АО "Ровногаз" обращается к потребителям с просьбой рассчитаться за услугу распределения газа и не доводить дело до суда, чтобы избежать дополнительных затрат на решение спора.

"В то же время, соблюдение платежной дисциплины в расчетах позволит предприятию предоставлять качественную услугу по бесперебойной и безопасной доставке газа в дома потребителей Ровенщины и своевременно подготовить сети к работе в отопительный период", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что оплатить по доставке газа можно дистанционно с помощью онлайн-сервисов 104.ua. Для потребителей АО "Ровногаз" разработана экспресс-регистрация, которая позволяет автоматически зарегистрировать личный кабинет.

"Призываем потребителей платить за услугу доставки газа вовремя. Эти средства нужны для обеспечения бесперебойной и безаварийной доставки газа до каждого дома потребителям Ровенской области", - говорится в сообщении.