Рота ударних БПЛА "Фаворит" розширює штат та набирає нових військових
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фаворит" продовжує розширення штату та запрошує до своїх лав нових військовослужбовців, як з бойовим досвідом, так і з цивільного життя.
Про це заявив засновник і керівник роти Денис Перч, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У нас постійне розширення штату, постійно є вакантні місця, і ми чекаємо нових військовослужбовців. Люди, які приходять з цивільного життя, проходять як базову військову, так і спеціальну підготовку, після чого працюють у складі команди з досвідченими військовими", – зазначив він.
За словами Перча, процес приєднання до роти є максимально простим – потрібно заповнити анкету на сайті або в соцмережах, де також публікується актуальна інформація про діяльність підрозділу та відкриті збори.
Наразі рота збирає кошти на ремонт броньованого автомобіля, FPV-дрони та інші потреби.
"В "Інстаграмі" роти "Фаворит" можна знайти всі деталі", – додав керівник підрозділу.
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