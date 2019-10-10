Рост цен производителей промпродукции замедлился

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Промышленные предприятия в сентябре снизили цены

Цены производителей промышленной продукции в сентябре 2019 года по сравнению августом текущего года снизились на 1,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к сентябрю 2018 года) оптовые цены в промышленности выросли на 1,7%.

С начала года (за январь-август 2019 года) оптовые цены повысились на 0,2%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров снизились на 13,3%, в перерабатывающей промышленности - на 1,6%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросли на 9,1%.

Напомним, цены производителей промышленной продукции в Украине в январе 2019 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 1,0%. По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к январю 2018 года) цены выросли на 10,4%.

Напомним, потребительские цены в Украине в сентябре 2019 года по сравнению с августом выросли на 0,7%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (до сентября 2018 года) инфляция замедлилась до 7,5%.Государственная служба статистики обнародовала данные по ценам производителей промпродукции в сентябре 2019 года. Инфляция замедлилась до 1,7%