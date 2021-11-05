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Рост цен на бензин приостановился: сколько стоит топливо на АЗС

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Украина, Пятница 05 ноября 2021 13:55
Рост цен на бензин приостановился: сколько стоит топливо на АЗС Фото: рост цен на бензин на АЗС приостановился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин в Украине 5 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Дизтопливо подорожало, автогаз подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Рост цен на бензин приостановился: сколько стоит топливо на АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,88 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,84 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,62 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 18,45 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Рост цен на бензин приостановился: сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, с 15 мая 2021 года действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 2 ноября.

Расчетные цены для бензина повышены на 20 копеек с 28,20 гривен до 28,40 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 17 копеек с 25,07 гривен до 24,90 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,40 гривен за литр, дизельного топлива - 31,90 гривен за литр.

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