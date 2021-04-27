Российско-казахский холдинг блокирует запрет опасного асбеста, что угрожает интеграции Украины в ЕС

Российско-казахский холдинг "Kusto group", имеющий монопольное производство асбестовой строительной продукции в Украине, блокирует запрет опасного для здоровья асбеста. Этим компания блокирует выполнение Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Как российско-казахское лобби пытается сохранить производство опасного асбеста и заблокировать евроинтеграцию Украины".

Как отмечает издание, еще в 2017 лобби "Kusto group" смогло через Кассационный административный суд Украины отменить приказ Министерства здравоохранения Украины №339, которым Минздрав пытался утвердить государственные санитарные нормы и правила "О безопасности и защите работников от вредного воздействия асбеста и материалов и изделий, содержащих асбест".

После этого нужную норму внесли в законопроект №4142 "О системе общественного здоровья", который предусматривает запрет асбеста. Однако против него сейчас развернули информационную кампанию, ставя одновременно под угрозу Соглашение об ассоциации с ЕС и здоровье украинцев.

Глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в интервью Интерфакс-Украина заявил, что "очень многие не хотят", чтобы законопроект был принят в целом. Проект закона получил около 900 поправок.

"Слишком много лоббистских интересов затрагивает этот закон: от кого мы только не получаем сейчас письма с требованиями убрать норму, запрещающую асбест, а асбест - это шифер", - заявил Радуцкий.

Минздрав в ответе на запрос "Цензор.НЕТ" отмечает, что "учитывая сопротивление на любые действия относительно запрета использования асбеста и асбестосодержащих материалов" он "всячески поддерживает" внедрение норм, предусмотренных 27 статьей законопроекта 4142.