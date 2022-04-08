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Российский спецназ с боевым опытом в Сирии отказался от участия в штурме Мариуполя, - ГУР

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Киев, Пятница 08 апреля 2022 18:17
Российский спецназ с боевым опытом в Сирии отказался от участия в штурме Мариуполя, - ГУР Фото: элитное подразделение спецназа РФ отказалось от участия в штурме Мариуполя (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российский спецназ с опытом боев в Сирии за два дня понес большие потери при штурме Мариуполя. Оккупанты отказались от дальнейшего участия в городских боях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя", - говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что спецназ оккупантов в боях с Вооруженными силами Украины со 2 по 4 апреля потерял около 30 человек.

Разведка также отмечает проблемы оккупантов с набором на контракт в российскую армию. Так, в Екатеринбурге менее 1% запасников согласились вернуться на службу.

"Из 397 кандидатов только 2 дали согласие на собеседование. Отказались - 52, не вышли на связь - 203, работа по 140 кандидатам ведется", - констатирует разведка.

При этом моральное состояние мобилизованных оценивается как крайне низкое. В Луганской области среди оккупантов зафиксированы случаи самоувечья, чтобы избежать возвращения в зону боевых действий.

Напомним, ранее стало известно об указании деканатам вузов в оккупированных Донецке и Луганске сформировать мобилизационные списки студентов.

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