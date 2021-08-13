Российский модуль на МКС неожиданно включил двигатели. NASA проведет расследование

В июле российский космическо-лабораторный модуль "Наука" неожиданно активировал свои двигатели после успешной стыковки с Международной космической станцией. NASA займется расследованием инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на NASA .

Команда сосредоточится на анализе имеющихся данных, сотрудничестве с российскими коллегами для получения любой информации, необходимой для их оценки, и координации с другими международными партнерами.

"В соответствии с политикой NASA формируется исследовательская группа для проверки этой деятельности. Команда NASA начнет с определения членов команды и определения масштабов расследования", - говорится в сообщении.

Ранее российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука” неожиданно активировал свои двигатели 29 июля после успешной стыковки с МКС. Из-за этого в NASA отменили запуск корабля Starliner.