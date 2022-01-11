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Российский корабль обнаружен в водах Тихого океана. Военные США следят за ним

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Тихий океан, Вторник 11 января 2022 09:48
Российский корабль обнаружен в водах Тихого океана. Военные США следят за ним Фото: корабль РФ в Тихом океане отслеживают военные США (flot.com)
Автор: Мария Кучерявец

В США заявили, что в акватории Тихого океана, неподалеку от Гавайев обнаружен корабль России. Американские военные следят за ним уже с прошлой пятницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Honolulu Star-Advertiser.

По словам представителя Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США майора Роба Мартинса, командование в рамках ежедневных операций тщательно отслеживает все суда в Индо-Тихоокеанском районе с помощью патрульной авиации и надводных судов.

"Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США следит за российским кораблем, который осуществляет деятельность в международных водах недалеко от Гавайев", - сказал Мартинс.

Как отмечает издание, корабль находится недалеко от исключительной экономической зоны Гавайев.

Стоит отметить, что Гавайи являются важнейшим центром военных операций США. Тихоокеанское Командование Вооруженных Сил США (INDOPACOM) со штаб-квартирой в Кэмп-Смит контролирует все операции в Тихом океане, большей части Индийского океана и в некоторых частях Арктики.

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