Российские войска отступили к востоку от Киева, - Пентагон

Представитель Министерства обороны США заявил, что российские войска восточнее столицы значительно отступили от Киева. Они окапываются и занимают оборонительные позиции, практически не продвигаясь вперед.

Украинские войска смогли оттеснить российских солдат от Киева на 20-30 км. Источник сказал, что российские силы ранее находились в 20-30 км к востоку и северо-востоку, а сейчас находятся примерно в 55 км от Киева.

Теперь российские войска прилагают больше усилий для продвижения в Донбассе, в частности, в районе Луганска и Донецка. В США уверены, что Россия отдает приоритет боевым действиям в этом регионе. Их главной целью является кружение украинских военных на востоке страны, чтобы не дать ВСУ возможности отойти на запад для защиты других городов.