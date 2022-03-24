Российские войска отступили к востоку от Киева, - Пентагон
Представитель Министерства обороны США заявил, что российские войска восточнее столицы значительно отступили от Киева. Они окапываются и занимают оборонительные позиции, практически не продвигаясь вперед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.
Украинские войска смогли оттеснить российских солдат от Киева на 20-30 км. Источник сказал, что российские силы ранее находились в 20-30 км к востоку и северо-востоку, а сейчас находятся примерно в 55 км от Киева.
Теперь российские войска прилагают больше усилий для продвижения в Донбассе, в частности, в районе Луганска и Донецка. В США уверены, что Россия отдает приоритет боевым действиям в этом регионе. Их главной целью является кружение украинских военных на востоке страны, чтобы не дать ВСУ возможности отойти на запад для защиты других городов.
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