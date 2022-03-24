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Российские войска отступили к востоку от Киева, - Пентагон

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Киев, Четверг 24 марта 2022 02:52
Российские войска отступили к востоку от Киева, - Пентагон Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Представитель Министерства обороны США заявил, что российские войска восточнее столицы значительно отступили от Киева. Они окапываются и занимают оборонительные позиции, практически не продвигаясь вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Украинские войска смогли оттеснить российских солдат от Киева на 20-30 км. Источник сказал, что российские силы ранее находились в 20-30 км к востоку и северо-востоку, а сейчас находятся примерно в 55 км от Киева.

Теперь российские войска прилагают больше усилий для продвижения в Донбассе, в частности, в районе Луганска и Донецка. В США уверены, что Россия отдает приоритет боевым действиям в этом регионе. Их главной целью является кружение украинских военных на востоке страны, чтобы не дать ВСУ возможности отойти на запад для защиты других городов.

Война России против Украины длится двадцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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