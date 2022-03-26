Российские войска обстреляли Боярку: ранены 4 мирных жителя

В результате обстрела российскими войсками Боярки Киевской области в субботу ранены 4 мирных жителя, в том числе ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

"По данным следствия, 26 марта военнослужащие вооруженных сил РФ открыли огонь по городу Боярка. В результате применения оружия, по предварительной информации, ранения получили 4 человека, среди которых несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении.

Сообщается, что повреждены многоэтажный и частные жилые дома, гаражи и другие объекты недвижимости.

Также начаты уголовные производства по факту обстрела оккупационными войсками города Боярка. В частности, действия военных РФ квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны - ст. 438 УК Украины.

Город Боярку обстреляли российские оккупанты (t.me/press_kobl)