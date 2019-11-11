Российские удобрения не должны попадать в Украину через другие страны, - экс-глава "Днепразота"

Фото: Александр Дубинин (из открытых источников)

Эксперт уверен, что запрет на импорт российских удобрений позитивно повлиял на украинских производителей

Запрет на импорт российских удобрений в Украину, введенный Кабинетом министров Украины в мае 2019 года, оказал позитивное влияние на позиции украинских производителей. Такое мнение высказал экс-глава правления ПАО "Днепразот" (2009-2014 гг.) и экс-народный депутат Украины Александр Дубинин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Бизнесу".

"В то время, как на протяжении пяти лет все наши западные партнеры уже давно ввели подобные санкции, Украина все эти годы импортировала достаточно большое количество российской продукции, которая может производиться и в Украине с лихвой. В частности, те же минеральные удобрения. И сегодня это, безусловно, поддержка для наших химиков", - считает эксперт.

Дубинин также отметил, что предприятия украинской химической промышленности полностью покрывают потребности украинского рынка и украинских аграриев по азотным удобрениям. Что касается спроса на фосфатные удобрения, то здесь, по мнению эксперта, необходимы длительные заградительные меры от российского импорта и стимулы для украинских предприятий.

Дубинин также заявил о необходимости проведения детальных спецрасследований Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) в отношении импорта минеральных удобрений из третьих стран.

По мнению эксперта, если через третьи страны в Украину, вопреки санкциям, попадает продукция российского производства – это должно стать предметом разбирательств, и такие каналы импорта должны быть перекрыты.

"На мой взгляд, когда мы вводим какие-то ограничения на товары по каким-то конкретным странам, у нас, как правило, все это работает следующим образом: мы, к примеру, ввели санкции против России, и это значит, что мы контролируем украино-российскую границу. Ведь как было, например, по дизельному топливу: подняли пошлины, и все российское дизельное топливо пошло через Беларусь. Также и уголь "ходил". Так вот, необходимо не просто вводить пошлины на товар со стороны России, а контролировать надо сертификат происхождения. Даже если он "зашел" из Турции, но сертификат происхождения – из России, тогда мы не должны запускать этот товар с территории Турции или любой другой страны, которая, собственно говоря, подделывает документы и подает их", - считает эксперт.

Эксперт также предложил поддержать украинскую промышленность введением нового тарифа на газ.

"Безусловно, газ – это сырье, из которого, собственно говоря, изготавливаются все химические минеральные удобрения и вся химия. Для того, чтобы решить проблему, на мой взгляд, необходимо следующее. У нас есть тариф для населения и тариф для промышленных предприятий. У нас два тарифа по газу. Почему нельзя сделать так же, как по электроэнергии в развитых странах, три тарифа? То есть, есть тариф для населения – его принимает устанавливает государство. Есть промышленный тариф, коммерческий. А есть тариф как сырье", - заявил Дубинин.

Он отмечает, что газ как сырье потребляют не только украинские химики, но и металлурги. По мнению Дубинина, правительство могло бы совместно с металлургами, с химиками, с Министерством энергетики, разработать тариф, который устраивал бы и промышленность в целом, и химиков.

"Государство просто должно сегодня для себя понять – ему химия нужна или нет"? – заявил Дубинин.

Напомним, 21 августа 2019 года Межведомственная комиссия по международной торговле на своем заседании приняла решение возбудить и провести два специальных расследования. Первое — по поводу импорта в Украину некоторых азотных удобрений (в частности, нитрата аммония и известково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидно-аммиачной смеси) независимо от страны их происхождения и экспорта. Второе – касательно импорта в страну минеральных удобрений с содержанием азота и фосфора, а также удобрений с содержанием азота, фосфора, калия, которые классифицируются по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны их происхождения и экспорта.

Инициаторами расследования выступили представители украинской химической промышленности, заявившие о попадании в Украину минеральных удобрений из РФ через третьи страны в обход санкций Кабинета министров Украины.