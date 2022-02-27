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Российские каналы больше не смогут получать прибыль на YouTube: подробности запрета

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Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 05:09
Российские каналы больше не смогут получать прибыль на YouTube: подробности запрета Фото: YouTube запретил российским каналам получать прибыль (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

YouTube объявил о приостановке возможности монетизации контента на своей платформе для некоторых российских каналов, включая RT (бывший Russia Today). Они не смогут получать прибыль за свои видео из-за войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Видеоплатформа отмечает, что принять такое решение их заставили "исключительные обстоятельства в Украине".

"В свете исключительных обстоятельств в Украине мы предпринимаем ряд действий. Наши команды начали приостанавливать способность определенных каналов приносить доход на YouTube, включая каналы RT по всему миру", - говорится в заявлении.

YouTube уточняет, что рекомендации, перенаправляющие пользователей на эти каналы, будут "сильно ограничены".

"В ответ на запрос правительства мы ограничили доступ к RT и ряду других каналов в Украине", - добавили в YouTube.

Напомним, что Facebook также запретил рекламу и монетизацию для российских СМИ. Причина - война России в Украине.

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