ru ua
Сб, 05 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российская армия, пользуясь режимом прекращения огня в Мариуполе и Волновахе, продвигается вперед, - Верещук

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 10:49
Российская армия, пользуясь режимом прекращения огня в Мариуполе и Волновахе, продвигается вперед, - Верещук Фото: Ирина Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Светлана Мащенко

Российская армия, пользуясь "режимом тишины" в Донецкой области, который установлен 5 марта с 9:00 до 16:00 для эвакуации населения, продвигается вперед.

Об этом заявила Ирина Верещук, Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Наши войска сообщают, что российская армия, пользуясь режимом прекращения огня продвигаются вперед", - заявила чиновник.

Верещук также обратилась к российским властям остановить продвижение российской армии. Сейчас, по ее словам, информация уточняется.

"Там не должно быть никаких продвижений российских войск. Мы используем такой канал, чтобы эвакуировать гражданских - женщин, детей, а также доставить гуманитарные грузы к тем, кто остался", - заявила Верещук.

Напомним, что с 9:00 до 16:00 5 марта в двух направлениях - Волноваха и Мариуполь - будет создан гуманитарный коридор.

С 11:00 начинается эвакуация мирного населения

Гуманитарный "зеленый" коридор проложен маршрутом Мариуполь - Никольское - Розовка - Бельмак - Пологи - Орехов - Запорожье. А также Волноваха - Валерьяновка - Новоандреевка - Кирилловка - Угледар, Покровск - Запорожье.

Верещук добавила, что Красный крест гарантирует остановку огня.

Обновление: в Донецкой ОГА заявили, что несмотря на режим тишины в области, дальше по маршруту следования, в Запорожской области, идут бои.

"Ведем переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины по всему маршруту эвакуации мирного населения из Мариуполя", - рассказали в ведомстве.

Мы писали также, как именно будет происходить эвакуация из Мариуполя и Волновахи.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина