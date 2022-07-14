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Россияне хотят запустить "Азот" в Северодонецке, это грозит катастрофой, - Гайдай

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Северодонецк, Четверг 14 июля 2022 19:19
Россияне хотят запустить "Азот" в Северодонецке, это грозит катастрофой, - Гайдай Фото: начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты в Северодонецке хотят запустить завод "Азот", но это грозит техногенной катастрофой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, на дня оккупанты заявили о своих планах возобновить деятельность завода.

"В свою очередь в Group DF, в состав которого входит завод, заявили, что это крайне опасно из-за значительных разрушений на территории комбината и невозможно без соответствующих специалистов", - отметил Гайдай.

В ходе боевых действий были повреждены оба аммиачных цеха и цех азотной кислоты. Пострадала практически вся инфраструктура предприятия - системы водоснабжения и водоочистки, система энергообеспечения, логистическое и железнодорожное хозяйство разрушены два хранилища метанола.

Кроме того, полностью разрушена система электроснабжения "Азота". А разрушение системы очистки сточных вод "Азота" нанесло значительный ущерб Северодонецку. До войны предприятие обеспечивало очистку 100% сточных вод города.

При этом российские оккупанты уже разыскивают в городе работников "Азота" и приглашают на работу, преднамеренно подвергая их опасности.

"Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона. Масштабные разрушения на заводе не совместимы с его безопасной деятельностью", - добавил Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные силы в Северодонецке начали собирать личные данные местных жителей.

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