Россияне блокируют выезды на оккупированном юге и врут о его "захвате"

На территории временно оккупированных южных районов россияне блокируют выезды из населенных пунктов. Также они врут местным жителям об установлении "власти" над всем югом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку от Оперативного командования "Юг".

"Выезды из населенных пунктов, находящихся под рашистами, заблокированы. Не имея поддержки населения, оккупанты давят угрозами и ложью об установленной уже власти над всем югом Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей параллельно с навязыванием идеологии "русского мира" продолжается тотальное мародерство оккупационной власти.

"Зерно, технику, имущество, людей оккупанты похищают, вывозят в Россию. Выявленных активистов проукраинской позиции пытают, а за отказ сотрудничать - расстреливают", - рассказали в командовании.

Напомним, сегодня росСМИ сообщили, что оккупационные власти Херсонской области планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы попросить включить регион в состав РФ.

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