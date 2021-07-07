Россиянам в 2021 году чаще всего отказывали во въезде в Украину

Пограничники в пропуске через границу в течение 2021 года чаще всего отказывали россиянам. Так, в Украину было не допущено 2 818 граждан РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

Известно, что за полгода сотрудники ГПСУ отказали во въезде в Украину 19,3 тысячи иностранцев.

Отмечено, что эти показатели по сравнению с первым полугодием 2020 года выросли в среднем в 1,6 раза (за январь-июнь 2020 года пограничники отказали в пропуске 11,7 тысячи человек).

Это объясняется тем, что в основном иностранцы, прибывающие из стран с широким распространением COVID-19 не имели необходимых документов для въезда в Украину во время пандемии.

По информации ведомства, среди недопущенных больше всего были граждане России - 2 818 человек.

Уточняется, что этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом в 2,7 раза.

Также чаще отказ в пропуске получали граждане Молдовы, Турции, Польши, Румынии, Беларуси и Германии.

В ГПСУ отмечают, что среди недопущенных существенно возросла и доля потенциальных незаконных мигрантов - с 2270 человек за первое полугодие прошлого года - до 4058 человек в этом году.

В частности, в этой категории первое место заняли россияне - 1 236 граждан.

Так, наибольшее количество отказов нелегальным мигрантам зафиксировано в авиационных пунктах пропуска, составляет 62,1% от общего количества.