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Россия закрыла небо вдоль границы Украины

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Россия, Четверг 24 февраля 2022 01:29
Россия закрыла небо вдоль границы Украины Фото: Россия закрыла небо возле Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российская Федерация закрыла воздушное пространство вдоль границы Украины. Российская сторона выдала соответствующее предупреждение NOTAM для авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий NOTAM, полученный Федеральным управлением гражданской авиации США.

Согласно опубликованной на Twitter-странице OSINTdefender карте, созданной на основе NOTAM, Россия запретила авиации летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.

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Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство России шаг российских войск вперед. Он говорил о войсках, которые Россия разместила вдоль украинской границы.

Накануне главари так называемых "ЛНР" и "ДНР" обратились к России за военной помощью.

После этого Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН.

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