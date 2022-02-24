Россия закрыла небо вдоль границы Украины
Российская Федерация закрыла воздушное пространство вдоль границы Украины. Российская сторона выдала соответствующее предупреждение NOTAM для авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий NOTAM, полученный Федеральным управлением гражданской авиации США.
Согласно опубликованной на Twitter-странице OSINTdefender карте, созданной на основе NOTAM, Россия запретила авиации летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство России шаг российских войск вперед. Он говорил о войсках, которые Россия разместила вдоль украинской границы.
Накануне главари так называемых "ЛНР" и "ДНР" обратились к России за военной помощью.
После этого Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН.