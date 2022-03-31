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Россия устроила в Мариуполе геноцид, - Ахметов

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Четверг 31 марта 2022 18:54
Россия устроила в Мариуполе геноцид, - Ахметов Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Ринат Ахметов считает, что российская армия устроила в Мариуполе геноцид мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Ахметова для Bloomberg.

"Это - геноцид. И самое ужасное, что мы даже не можем привезти в Мариуполь нашу помощь и вывезти оттуда людей - российская армия обстреливает и не пропускает наши гуманитарные конвои", - заявил бизнесмен.

Ахметов владеет двумя градообразующими предприятиями Мариуполя – металлургическими комбинатами Азовсталь и ММК им. Ильича, на которых до войны трудилось 40 тысяч человек.

По его словам, заводы сейчас остановлены, но все работники продолжают получать заработную плату.

Бизнесмен уже заявил, что его металлургические заводы никогда и ни при каких условиях не будут работать при российской оккупации.

По словам Ахметова, Мариуполь всегда будет оставаться украинским городом и его заводы будут работать только под украинским флагом и во благо украинского народа.

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