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Россия разрабатывает "умный автомат" с искусственным интеллектом

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Россия, Среда 22 сентября 2021 12:37
Россия разрабатывает "умный автомат" с искусственным интеллектом Фото: Россия разрабатывает "умный автомат" с искусственным интеллектом (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российская компания "Калашников" работает над созданием нового оружия. Речь идет об автомате, в основу которого будет входить алгоритмы искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

Указано, что в новом оружии процессы прицеливания и сопровождения цели, а также выполнение выстрела будут автоматическими.

"Для этого отдельные комплексы из состава системы поражения оборудованы элементами искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что отдельные элементы такой системы уже созданы и продемонстрированы министру обороны РФ, в рамках закрытого показа "Армия-2021".

Известно, что "Калашников" предложит российскому военному ведомству начать научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, чтобы довести разработку до серийных образцов.

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Олег Калашников Российская Федерация Оружие из РФ
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