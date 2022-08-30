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Россия пытается сохранить видимость военных успехов на фоне контрнаступления ВСУ, - ISW

Новина українською →
Киев, Вторник 30 августа 2022 08:47
Россия пытается сохранить видимость военных успехов на фоне контрнаступления ВСУ, - ISW Фото: РФ пытается сохранить видимость военных успехов на фоне контрнаступления ВСУ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Москва делает пренебрежительные заявления о контрнаступлении ВСУ на юге, чтобы сохранить видимость своих военных успехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что украинская сторона сохраняет молчание о действиях ВСУ и их продвижении на юге Украины. Тем временем западные СМИ уже заявили о нескольких освобожденных населенных пунктов.

При этом Минобороны России утверждает, что "украинское контрнаступление было ограниченным, неудачным усилием", задав тон последующим обсуждениям контрнаступления в российском медиапространстве.

"Эти пренебрежительные заявления указывают на то, что Кремль стремится сохранить видимость обширных военных успехов России в Украине", - считают в ISW.

На фоне этого Вооруженные силы Украины продолжают наносить успешные ракетные удары по путям снабжения группировок оккупантов. Аналитики, ссылаясь на спутниковые снимки, отмечают, что состояние мостов под Херсоном не позволяет российским войскам перебрасывать боеприпасы и технику основными путями.

Напомним, вчера стало известно, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном.

Однак, по словам американских чиновников, Вооруженные силы Украины начали операцию по "прощупыванию" позиций оккупантов на юге, чтобы подготовить поле боя для значительного контрнаступления Украины.

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