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Россия готовит новое наступление? В разведке прокомментировали "инспекцию" войск Шойгу

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Киев, Суббота 16 июля 2022 15:38
Россия готовит новое наступление? В разведке прокомментировали "инспекцию" войск Шойгу Фото: Вадим Скибицкий, представитель ГУР МО (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска проводят подготовку к новому этапу наступательных действий в войне против Украины. Это происходит в настоящее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого во время телемарафона.

"Предварительно (Шойгу - ред.) действительно посетил группировки российских войск. По нашей оценке, прежде всего было заслушивания командования относительно дальнейших действий и проведения "операции". Он подвел итоги мероприятий, которые были предприняты, а по некоторым данным даже вручал награды наиболее "отличившимся" офицерам и генералам, но однозначно - сейчас идет подготовка к следующему этапу наступательных действий",- рассказал Скибицкий.

Заявление Шойгу

Отметим, что сегодня глава Минобороны РФ по итогам "инспекции" российских группировок войск Юг и Центр, участвующих в войне против Украины, дал приказ нарастить атаки оккупантов "на всех операционных направлениях".

Аналитики предупреждают о новом наступлении

Стоит отметить, что заявление Шойгу прозвучало на фоне сообщений международных военных аналитиков о вероятном выходе войск РФ из оперативной паузы на Донбассе.

Так, по данным Института изучения войны (ISW), оккупанты, вероятно, вскоре начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

И, как подчеркивают специалисты, если "оперативная пауза" действительно закончилась, войска РФ, скорее всего, продолжат наступление в ближайшие 72 часа.

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