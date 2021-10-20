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Россия готова увеличить поставки газа в Европу и назвала условие, - Bloomberg

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Россия, Среда 20 октября 2021 09:04
Россия готова увеличить поставки газа в Европу и назвала условие, - Bloomberg Фото: РФ может увеличить поставки газа в Европу после одобрения "Северного потока-2" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россия готова увеличить поставки газа в Европу в обход Украины. Однако для этого она требует получить одобрение на работу газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, в обмен на увеличение поставок Россия хочет получить одобрение Германии и Европейского союза на использование газопровода в Европу.

Как отметили собеседники агентства, российские власти "вряд ли согласятся на увеличение поставок без твердых гарантий того, что российскому газопроводу дадут работать".

"Мы не можем прийти (Европе - ред.) на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не делали. Мы выполняем все наши контракты, все взятые на себя обязательства. Все остальное должно быть предметом дополнительных добровольных и взаимовыгодных соглашений", - рассказал изданию Константин Косачев, депутат Госдумы РФ.

Ранее стало известно, что российский газопровод "Северный поток-2" готов к запуску. Ожидается только разрешение от Германии.

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