В России заявили о DDоS-атаках из Украины, США и Германии

В Минцифры России заявили о DDоS-атаках на инфраструктуру электронного голосования на выборах в Госдуму. Говорят, что атаки якобы осуществляют с IP-адресов из США, Германии и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " РИА Новости ".

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что "интерес к выборам большой". В ведомстве уточнили, что из США якобы поступает 50% атак, из Германии - 25%, из Южной Кореи - 20%, из Китая - 5%.

"DDоS-атаки на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром осуществлялись с IP-адресов из США, Германии и Украины", - говорится в сообщении Минцифры.

В ЦИК также сообщили об DDoS-атаках на сайт госуслуг. Больше всего их поступает якобы из США - 50%.

Также атаки осуществляют с IP-адресов якобы из Германии, России, Китая и Украины.