В России зафиксировали худший показатель смертности со времен Второй мировой

В России с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года смертность превысила 2,4 миллиона человек. Такой показатель стал рекордным с 1945 года и одним из худших за последние 75 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Ведомости ".

Такая ситуация с количеством смертей за год наблюдалась лишь во времена Второй мировой войны. По данынм демографов, в 1941-1945 годах смертность была в два-три раза больше, чем сейчас.

Предыдущий рекорд по смертности был установлен в 2003 году. Тогда скончались 2,37 миллиона человек.

Текущую ситуацию смертности объясняют последствиями пандемии коронавируса. За год в стране было три COVID-волны. С октября 2020 года по сентябрь 2021 года от осложнений инфекции скончались 406 тысяч человек.