В России студент устроил стрельбу в колледже, есть жертвы

Фото: ООС на Донбассе (РБК-Украина)

Погиб один человек, а также стрелок

В российском городе Благовещенск студент открыл стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства, в результате чего погиб один человек, а также нападавший. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что еще три человека получили ранения. В региональном МВД сообщили, что нападавший застрелился.

Инцидент произошел во время учебного занятия, в 10:00 по местному времени. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что причиной инцидента мог стать конфликт между учащимися. Источник в экстренных службах сообщил, что студент начал стрелять после того, как его удалили из аудитории за опоздание.

По прыбитию на местро происшествия на втором этаже учебного заведения полицейские увидели гражданина с оружием, он выстрелил в их сторону, и те открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории. Он застрелился.

Ранее сообщалось, что в Беларуси в одной из школ города Столбцы ученик напал с ножом на троих школьников и учительницу. От полученных ранений учительница и один из подростков скончались, двое пострадавших попали в больницу.

РБК-Украина ранее писало, что в американском городе Канзас-Сити неизвестный открыл огонь по посетителям одного из баров, в результате чего четыре человека погибли, еще пять получили ранения.