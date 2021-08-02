В России разрешили охоту на животных из Красной книги. В Greenpeace отреагировали

С 1 августа в России официально разрешена охота на животных из Красной книги. По мнению зоозащитников, таким способом в стране легализировали трофейную охоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и "Говорит Москва" .

В Министерстве природы России заявляют, что речь идет лишь "об исключительных случаях с целью сохранения объектов животного мира".

В частности, в России разрешается охота на животных с целью осуществления их мониторинга, регулирования численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов РФ.

Разрешение на охоту на редких животных будут выдавать в Росприроднадзоре.

В Минприроды России отметили, что запрет на хозяйственное использование, в частности, охота на животных, занесенных в Красную книгу, сохраняется.

Однако по словам руководителя программы организации по особо охраняемым природным территориям в России Михаила Крейндлина, под таким предлогом будет проводиться популярная среди богатых людей трофейная охота.

"Фактически отменяется запрет на отстрел краснокнижных животных. Если в старом законе об охоте прямо запрещен отстрел, теперь такого нет. Добывание включает и отстрел, и отлов в исключительных случаях. Действительно, такие случаи бывали раньше, когда были попытки организации трофейной охоты на краснокнижных животных", - заявил он.

Крейндлин подчеркнул, что охотничье лобби в Госдуме внесло такие поправки для того, чтобы иметь возможность под видом охоты в научных целях, добывать краснокнижных животных.

"Это очень коррупционная форма, с нашей точки зрения. В первую очередь, это трофейная охота. Это может иметь очень негативные последствия", - добавил он.

Отметим, что в РФ на грани исчезновения находятся 13 видов животных. Это амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты.