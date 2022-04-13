В России ожидают дефицит литиевого сырья для аккумуляторов

В России ожидают дефицит литиевого сырья после того, как основные поставщики Чили и Аргентина ушли с российского рынка. При этом в РФ нет промышленной добычи лития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

"В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии", - заявил замглавы департамента металлургии и материалов Минпромторг РФ Владислав Демидов.

По его словам, Китай также страдает от дефицита литиевого сырья.

"По литию проблема уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставках сырья из Боливии, то к сожалению, литиевое сырье нам брать негде", - заявил чиновник.

Он добавил, что из-за отсутствия сырья "очень большая может быть проблема" в обеспечении Россией собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах.