В России обнаружили новый и более заразный вариант "Дельта"-штамма

В России зафиксировали первые случаи нового варианта "Дельта"-штамма коронавируса. Он называется AY.4​​​.2 и является более заразным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

По словам представителя Роспотребнадзора Камиля Хафизова, вероятность широкого распространения данной разновидности у РФ является достаточной.

"Да, вариант AY.4.2 линии "Дельта" уже оказывается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2", - сказал он.

Известно, что штамм коронавируса "Дельта" начал широко распространяться в России с конца весны текущего года. Сейчас этот штамм доминирует в стране над всеми вариантами COVID-19.