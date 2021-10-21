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В России обнаружили новый и более заразный вариант "Дельта"-штамма

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Россия, Четверг 21 октября 2021 14:15
В России обнаружили новый и более заразный вариант "Дельта"-штамма Фото: в России обнаружили новый и более заразный вариант "Дельта"-штамма (facebook.сом/aksenov.rk)
Автор: Мария Кучерявец

В России зафиксировали первые случаи нового варианта "Дельта"-штамма коронавируса. Он называется AY.4​​​.2 и является более заразным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

По словам представителя Роспотребнадзора Камиля Хафизова, вероятность широкого распространения данной разновидности у РФ является достаточной.

"Да, вариант AY.4.2 линии "Дельта" уже оказывается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2", - сказал он.

Известно, что штамм коронавируса "Дельта" начал широко распространяться в России с конца весны текущего года. Сейчас этот штамм доминирует в стране над всеми вариантами COVID-19.

Напомним, вчера в Израиле также зафиксировали первый случай инфицирования штаммом AY4.2.

После чего стало известно, что данные о мутировавшем коронавирусе "Дельта" планируют передать в Европу.

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