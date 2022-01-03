России грозят санкции, если она силой будет перекраивать карту Европы, - МИД Финляндии

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто пригрозил Кремлю мощными экономическими санкциями. Это произойдет случае, если Россия вторгнется в Украину или начнет операцию активного гибридного действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

"Если события начнут разворачиваться по наихудшему сценарию, то Запад вполне очевидно отреагирует дополнительными экономическими санкциями. Очень хочется верить, что этого не дойдет", - сказал Хаависто.

Он отметил, что Москву ожидают санкции, если она "силой начнет перекраивать карту Европы".

"Но если одна из сторон начнет с применением силы перекраивать карту Европы и вмешиваться в суверенитет других государств, то первым шагом в ответ станут мощные экономические санкции", - подчеркнул глава МИД Финляндии.