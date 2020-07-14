У Ярославского заявили, что готовятся к открытию казино в Харькове

Фото: Kharkiv Palace Hotel 5* (kharkiv-palace.com)

В DCH сообщают, что уже имеют договоренность с профильным оператором, имеющим международный опыт

В группе DCH Александра Ярославского готовятся к открытию казино в принадлежащем бизнесмену Kharkiv Palace Hotel 5*. По их словам, зал, предназначенный для работы казино, признан специалистами одним из лучших в Европе.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В DCH сообщают, что уже имеют договоренность с профильным оператором, имеющим международный опыт, и рассчитают, что казино в Kharkiv Palace Hotel 5* заработает в самые сжатые сроки.

"Мы больше 8 лет ждали сегодняшнего дня. Очень обидно видеть, что в отеле есть важная для гостей возможность проведения досуга, и ей нельзя воспользоваться. Многие иностранные постояльцы спрашивали нас - почему так? Как может быть, что в пятизвёздочном отеле есть такой прекрасный зал для казино, а самого казино нет? И нам сложно было что-то ответить… Поэтому мы всегда последовательно отстаивали идею социально-ответственной легализации казино и имели на руках четкую дорожную карту, как быстро организовать работу по этому направлению", - говорит генеральный менеджер отеля Атис Захаранс.

Напомним, это первый luxury-отель в Харькове, который был построен Ярославским в рамках подготовки города к Евро-2012. Его наличие в городе было требованием УЕФА.

Объем инвестиций в строительство Kharkiv Palace Hotel 5* составили $126 млн, что позволило создать архитектурную достопримечательность за счет использования высококлассных материалов и передовых дизайнерских решений.

Сегодня Верховная рада легализовала игорный бизнес. Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д.

Kharkiv Palace Hotel 5* удостоен многих отраслевых наград - как национальных, так и международных. Среди них премия International Hospitality Awards в категориях Best Business Hotel 5* 2019, 2018, Best MICE Hotel 2019, 2018, сертификация China Outbound Tourism Quality Service Certification и другие.

В отеле также базируется региональный офис Европейского банка реконструкции и развития, останавливаются главы государств и высокопоставленные дипломаты, проводятся масштабные деловые и светские мероприятия.

Александр Ярославский входит в ТОР-10 украинских бизнесменов согласно рейтингу Forbes-2020. Инвестиционный портфель принадлежащей ему группы DCH включает активы таких секторов, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др.

За счет $300 млн инвестиций Александра Ярославского в Харькове были построены современные аэропорт и стадион, первый luxury-отель, другие объекты сопутствующей инфраструктуры.