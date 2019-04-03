У Ярославского рассказали о запуске регулярных авиарейсов Харьков-Познань

Фото: самолет Ryanair (pixabay.com)

Полеты по направлению Харьков-Познань будут выполняться с 27 октября

Международный аэропорт "Харьков", принадлежащий группе DCH Александра Ярославского, в партнерстве с крупнейшим европейским лоукост-авиаперевозчиком Ryanair установит регулярное сообщение с польским городом Познань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта "Харьков".

Полеты по новому направлению Харьков-Познань будут выполняться с 27 октября два раза в неделю по вторникам и воскресеньям с вылетом в 22:00 из Харькова и в 18:00 из Познани. Минимальная цена авиабилетов на этом направлении начинается от 28 евро в одну сторону, а билеты уже доступны на сайте авиакомпании Ryanair.

Как сообщается, Польша традиционно одно из самых популярных направлений среди пассажиров, пользующихся услугами международного аэропорта "Харьков". Город имеет прямое регулярное авиасообщение с польскими городами Варшава, Катовице, Гданьск и Вроцлав.

Ранее на совместной пресс-конференции аэропорта Ярославского в Харькове и лоукост-авиаперевозчика Ryanair было проанонсировано расширение сообщения "первой столицы" Украины со странами европейского континента.

В июне 2019 года рейсы самолетов крупнейшего европейского лоукост-авиаперевозчика Ryanair свяжут Харьков регулярным сообщением с польским Краковом, а с октября откроются регулярные перелеты по маршруту Харьков-Вильнюс (Литва). Рейсы в оба города будут осуществляться дважды в неделю.

Ирландская авиакомпания Ryanair - крупнейший европейский лоукост-перевозчик. Свыше 450 ее воздушных судов летают на более чем 1 600 направлениях, связывая регулярным сообщением 215 аэропортов 34 стран. В 2018 году Ryanair обслужил 139,2 миллионов путешественников.

Международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников. В 2018 году международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, и в 2019 году продолжит увеличиваться. В 2019 году аэропорт Харькова планирует увеличить пассажиропоток на 25% до 1,2 миллиона путешественников за счет привлечения новых авиаперевозчиков. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок - Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие.