У Ярославского рассказали о первом авиарейсе Баку-Харьков

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Рейс осуществила авиакомпания Buta Airways

Международный аэропорт "Харьков" торжественно встретил первый регулярный рейс азербайджанской лоукост-авиакомпании Buta Airways на новом направлении Баку-Харьков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу группы DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского.

Современный лайнер Embraer 190 с удобными креслами, широкими проходами и вместительными полками для ручной клади, прилетел с полной загрузкой, что свидетельствует о востребованности нового маршрута из харьковского аэропорта, отметили в DCH Ярославского.

Инаугурационный рейс из Баку встретили представители азербайджанской диаспоры в Украине, которые выразили искреннюю радость по поводу укрепления международным аэропортом "Харьков" связей между государствами, а также представители местной власти, руководства аэропорта и авиакомпании.

"Ежегодно более 10 тысяч пассажиров летают между Баку и Харьковом, но с пересадками в Киеве, Стамбуле, Минске и других городах. И вот наконец в нашем аэропорту приземлился самолёт Buta Airways. Сейчас компания выполняет два рейса в неделю. Но я уверен, перелёты будут выполняться три, четыре раза в неделю, и в ближайшее время приблизятся к ежедневному графику", — прокомментировал открытие регулярного сообщения Владислав Ильин, коммерческий директор аэропорта.

"Открытие этих рейсов — ещё одно подтверждение развития социальных, культурных и экономических отношений между Азербайджаном и Украиной. Регулярные перелёты будут способствовать развитию туризма — одной из приоритетных отраслей Азербайджана — и экономических связей между нашими городами", — прокомментировал роль харьковского аэропорта Яшар Амиров, представитель авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" в Украине.

Перелеты на новом направлении осуществляются дважды в неделю по вторникам и пятницам. Билеты доступны на сайте авиаперевозчика, в кассах аэропорта "Харьков" и в билетных агентствах. По информации компании-оператора международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящей в группу DCH Александра Ярославского, стоимость билетов на новом направлении составит от 30 долларов.

Buta Airways — азербайджанская авиакомпания, основанная в 2016 году. Самолёты компании осуществляют рейсы из азербайджанских городов Баку и Гянджи на десяти международных направлениях. Харьков — второй украинский город на маршрутной карте азербайджанской авиакомпании.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников.

В 2018 году международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие.