У Ярославского рассказали об авиарейсах из Харькова в Вильнюс и Познань

Иллюстративное фото (пресс-служба аэропорта)

Из харьковского аэропорта можно за 15 евро слетать в Вильнюс или Познань

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, впервые в своей истории соединил Харьков с литовским Вильнюсом и польским городом в Познань. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Инаугурационные вылеты авиалайнеров международного лоукост-авиаперевозчика Ryanair из Харькова по двум направлениям состоялись в воскресенье 27 октября.

"Международный аэропорт "Харьков" работает как над расширением маршрутной сети, так и над увеличением количества доступных предложений, — прокомментировал первые вылеты авиалайнеров на новых рейсах отметил Владимир Васильченко, генеральный директор компании-оператора Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящей в группу DCH Александра Ярославского. — Мы хотим, чтобы как можно больше людей могли путешествовать из нашего аэропорта, независимо от того, студенты они или бизнесмены. Прямые рейсы авиакомпании Ryanair, которая предлагает билеты стоимостью от 14,99 евро, — одно из лучших предложений для путешественников".

Билеты на новые направления уже доступны в авиакассах аэропорта, на сайте авиакомпании Ryanair и в билетных агентствах. Первый самолет из Харькова в Вильнюс полетел 27 октября в 9:30, рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. Продолжительность перелета — один час 45 минут.

Первый самолет в Познань отправился в 22:00. Эти перелеты будут доступны из харьковского аэропорта по четвергам и воскресеньям, время пребывания в пути — два часа 25 минут. Таким образом, с нынешнего времени у харьковчан есть возможность регулярно летать без пересадок в шесть польских городов: кроме Познани, из Международного аэропорта "Харьков" выполняются регулярные перелеты в Варшаву, Катовице, Гданьск, Краков и Вроцлав.

"Мы рады начать наш зимний харьковский сезон с запуска двух новых маршрутов — в Познань и Вильнюс. Всего этой зимой от Ryanair будет работать три направления перелетов из Харькова, и мы планируем перевезти 170 тыс. пассажиров. Чтобы отпраздновать появление новых рейсов, мы выпустили на них акционные билеты от 14,99 евро на путешествия с сегодняшнего дня и до марта 2020 года. Цена действительна до полуночи 30 октября, поэтому не медлите", — уточнила Ольга Павлонка, менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в Центральной и Восточной Европе и на Балканах.

"Я очень рад, что уже четвертый город Украины связан прямым рейсом со столицей Литвы Вильнюсом, — прокомментировал первый рейс из харьковского аэропорта Ярославского Марюс Януконис, чрезвычайный и полномочный посол Литвы в Украине. — Уверен, это станет дополнительным стимулом для развития туризма, семейных и деловых связей между Литвой и Украиной. Теперь литовцы смогут удобно добираться до второго по величине города Украины Харькова, мощного экономического и культурного центра, а харьковчане получат возможность ближе познакомиться с Литвой. Когда я впервые, в 2008 году, летел лайнером Ryanair, то мечтал, чтобы компания расширила свою сеть и для восточных соседей Европейского Союза. Сегодня это стало реальностью".

Ryanair начала сотрудничество с харьковским аэропортом в конце марта 2019 года. В июне она запустила прямое регулярное сообщение между Харьковом и Краковом. География авиаперевозчика охватывает более 2 тысяч направлений, соединяющих 239 аэропортов 40 стран.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Международный аэропорт "Харьков" входит в перечень лидеров среди украинских аэропортов по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов и количеству обслуживаемых путешественников на внутренних и международных авиаперелетах. Аэропорт первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского союза.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways и многие другие.