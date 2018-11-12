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Ярославский прокомментировал слухи о своем участии в выборах

Новости » Политика    12.11.2018 - 13:13
Ярославский прокомментировал слухи о своем участии в выборах
Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)

Ярославский не собирается принимать участия в выборах

Владелец и президент группы DCH, украинский бизнесмен Александр Ярославский верен своему принципу оставаться вне политики и не собирается принимать участия в качестве кандидата в грядущих избирательных гонках. Об этом он заявил в интервью программе "Светская жизнь" Кати Осадчей, отвечая на вопросы ведущей о своем возможном выдвижении на пост мэра Харькова.

"Об этом говорят уже не один десяток лет, но я всех успокаиваю и говорю: я свою семью не променяю ни на должность городского головы, ни на какую-то другую еще выше", — сказал Ярославский.

На реплику ведущей, что сейчас модно баллотироваться в президенты и ожидается около двух десятков кандидатов, Ярославский сказал: "Я в этом модельном бизнесе не принимаю участия".

Александр Ярославский – один из наиболее успешных и известных украинских бизнесменов, родом из Харькова. Владелец и президент группы DCH, созданной более 20 лет назад и объединяющей компании таких секторов экономики, как финансы, промышленность, девелопмент, транспорт и др. Общая сумма инвестиций Ярославского только в экономику Харьковского региона превышает 1 млрд долларов. Генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012: вложил в подготовку города к турниру более 300 млн долларов.

Ярославский также - президент футбольного клуба "Металлист" в 2005-2012 гг., под его руководством клуб многократно становился призером национального первенства и выступал в Лиге Европы; президент регбийного клуба "Олимп", наиболее титулованного украинского регбийного клуба, базового для национальной сборной. Кандидат технических наук, почетный доктор Харьковского национального университета имени Каразина и Харьковского национального университета городского хозяйства, меценат, системно поддерживающий харьковские вузы.

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