Російський рубль через бунт Пригожина обвалився до мінімуму з березня 2022 року

Російський рубль 29 червня впав до долара до 15-місячного мінімуму через побоювання внутрішньополітичного ризику після пригніченого заколоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рубль досяг рівня 87,47, найслабшої точки з 29 березня 2022 року. Він упав на 0,7% до 94,94 по відношенню до євро і на 0,8% по відношенню до юаня до 11,98.

Контроль над капіталом допоміг захистити рубль від геополітики за 16 місяців, що минули відколи Росія вторглася в Україну, але похід Євгена Пригожина на Москву позначився на ринках і залишив питання про владу президента Володимира Путіна.

Рубль втратив ключовий фактор підтримки 28 червня, оскільки податковий період наприкінці місяця, коли експортери зазвичай конвертують виручку в іноземній валюті для виконання місцевих зобов'язань, пройшов.

"Як ми і очікували, рубль впав наприкінці податкового періоду досить різко, приблизно на 1,5%, - йдеться у замітці Алор Брокер. - Ми очікуємо, що ослаблення національної валюти продовжиться приблизно до 89-90 по відношенню до долара".

Нафта марки Brent, глобальний орієнтир для основного експорту Росії, подешевшала на 0,4% до 73,74 доларів за барель.

Бунт Пригожина

Ватажок найманців групи "Вагнера" розпочав військовий заколот увечері 23 червня. Він швидко захопив Ростов-на-Дону і рушив до Москви. Кремлівська влада втекла вдень 24 червня. У розпал бунту Пригожина російські банки підняли курс долара до 100 рублів і вище. Однак увечері Пригожин несподівано припинив заколот, заявивши, що відводить війська від Москви.

Бунт Пригожина сильно послабив московську владу, показавши її нездатність контролювати ситуацію в країні.