Російські війська найбільше атакують на Покровському напрямку: яка ситуація на фронті

Від початку доби 16 березня на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Найбільше російські окупанти тиснуть на позиції ЗСУ на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За повідомленням Генштабу, сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, такі як Бачівськ, Яструбщина, Миколаївка, Ходине, Біла Береза.

На Харківському напрямку відбулося чотири атаки окупантів неподалік Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки, наразі точиться один бій. Ворог завдав авіаудару по Удах.

На Куп’янському напрямку російські війська вісім разів намагалися прорвати нашу оборону в районах Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового, та в напрямку Куп’янська, на даний час одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Зелена Долина та в напрямку Новомихайлівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

Два ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбивають дві атаки противника в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку агресор здійснив сім штурмових дій в районах Торецька та Дружби, шість боїв точаться до цього часу.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 11 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Успенівка, Ясенове, Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 10 атак противника, один бій триває дотепер. Авіаударів КАБами зазнав Покровськ.

На Новопавлівському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборону українських захисників в районі Костянтинополя. КАБи противник скинув на Новопавлівку.

На Гуляйпільському напрямку загарбник атакував в районах Скудного, Привільного, Вільного Поля та в напрямку Новополя. Некерованими авіаційними ракетами ворог також бив по Новополю, Новодарівці, Гуляйполю, КАБи скинув на Шевченко.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції ЗСУ в районах населених пунктів Степове та Жереб’янки. Всі атаки вже відбито.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Ольгівці, Токарівці та Миколаївці.

На Курському напрямку з початку доби відбулось вісім боєзіткнень, два з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаударів, скинувши 16 керованих авіабомб, також здійснив 104 обстріли позицій українських військ та населених пунктів.

На решті напрямках - без особливих змін.