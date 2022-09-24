Російські удари по дамбах не зможуть зупинити наступ ЗСУ, - британська розвідка

Російські військові намагаються перешкодити настанню ЗСУ по річках Інгулець та Сіверський Донець. Але ракетні удари по дамбах не дали бажаного результату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 21 і 22 вересня 2022 р. Росія завдала удару по греблі в Печеніги на річці Сіверський Донець, застосувавши балістичні ракети малої дальності або аналогічну зброю. Це сталося після удару по Карачунівській греблі під Кривим Рогом у центральній Україні 15 вересня 2022 року.

За даними британської розвідки, українські сили просуваються далі вниз обома річками. Оскільки російські командири все більше стурбовані своїми оперативними невдачами, вони, ймовірно, намагаються завдати ударів по шлюзових воротах гребель, щоб затопити розташування українських військових.

"Малоймовірно, що атаки завдали значної шкоди українським операціям через велику відстань між пошкодженими греблями та зонами бойових дій", - вважають у Міноборони Британії.