Російські та сирійські літаки посилили бомбардування північного заходу Сирії, - Reuters
У неділю російські та сирійські літаки посилили бомбардування північного заходу Сирії. Мова йде про ту частину, яку утримують повстанці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише агентство, 1 грудня авіація двох країн завдала удару по місту Ідліб на півночі Сирії, яке утримують повстанці. Це сталося в той час, як сирійський президент Башар Асад присягнувся придушити повстанців, які увійшли до міста Алеппо.
За словами місцевих жителів, одна з атак на другий день рейдів припала на густонаселений житловий район у центрі Ідліба - найбільше місто у повстанському анклаві неподалік турецького кордону, де близько чотирьох мільйонів людей живуть у саморобних наметах та житлах.
За даними рятувальників, щонайменше на місці події загинуло 7 людей, і ще десятки поранено. Тим часом сирійська армія та її союзник Росія заявляють, що завдають ударів по укриттям повстанських угруповань. Також вони заперечують напади на мирних мешканців.
У суботу російські та сирійські літаки бомбили інші міста в провінції Ідліб, яка повністю перейшла під контроль повстанців внаслідок найсміливішого їхнього наступу за багато років у громадянській війні, де лінії фронту в основному заморожені з 2020 року.
Ще раніше, у п'ятницю ввечері, повстанці увірвалися до міста Алеппо, яке розташоване на схід від провінції Ідліб. Вони змусили сирійську армію передислокуватися, що стало найсерйознішим викликом Асаду за останні роки.
Нагадаємо, що увечері 30 листопада Башар Асад припинив мовчання про ситуацію в країні. Він повідомив, що влада Сирії покладає надії на допомогу союзників у спробі відобразити наступ антиурядових сил. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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