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Російські обстріли Херсонської області: в МВС уточнили кількість постраждалих

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Херсонська область, Неділя 13 серпня 2023 17:14
Російські обстріли Херсонської області: в МВС уточнили кількість постраждалих Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Каріна Левицька

Російські терористи з ранку завдали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого постраждало багато цивільних людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Після ворожих обстрілів виникли пожежі в приватних домоволодіннях. Горіли житлові будинки та гаражне приміщення", - повідомив міністр.

За словами Клименка, рятувальники ДСНС ліквідували всі загоряння, попри повторні обстріли окупантів.

Він також повідомив, що, станом на 17:00, внаслідок військової агресії Росії у Херсонській області постраждало 20 осіб: з них

  • 7 загиблих (5 - у Широкій Балці, 2 - у Станіславі),
  • 13 поранених (по 3 - у Херсоні та Бериславі, по 2 - у Станіславі та Комишанах, по 1 - у Велетенському, Золотій Балці та Новокаїрах).

Усі подробиці сьогоднішніх ударів країни-терориста по території Херсонської області - в матеріалі РБК-Україна.

День жалоби за загиблими

14 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими. Станом на зараз відомо про сімох загиблих й дев'ятьох поранених.

"Сьогодні Херсонська область здригнулася від страшних звісток. Херсон, Велетенське, Золота Балка, Станіслав, Комишани, Широка Балка… Софійці було лише 23 дні від народження, її братику Артему - 12 років. Сьогодні їх разом з татом та мамою вбила Росія. Також у Широкій Балці терористи обірвали життя 67-річного місцевого жителя", - написав Прокудін.

За словами голова Херсонської ОВА, в Станіславі внаслідок обстрілу загинув пастор християнської церкви Тачишвілі Микола Миколайович та його односелець.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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