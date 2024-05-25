Російські диверсанти змінюють тактику, щоб проникнути вглиб України, - військові

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону

Як наголосив Мисник, українські військові роблять все, щоб не дати російським ДРГ прорватися усередину України.

"Вони міняють тактику, міняють кількість груп, маршрути, і наш рельєф дозволяє працювати диверсійникам, але наші протидиверсійні заходи дають можливість своєчасно їх виявляти", - зазначив речник.

Українські військові відзначають значну активність застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп. При цьому росіяни змінюють тактику та маршрути.

Ситуація на кордоні з РФ

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що у Сумській області фіксують активізацію ворожих ДРГ. За його словами, прикордонники не щодня фіксують спроби диверсантів прорватися через кордон, але це відбувається декілька разів на тиждень.

Також українські прикордонники не виключають можливого наступу російських військ у Сумській області, як це було у Харківській області.

Нагадаємо, що 10 травня окупанти пішли у наступ на півночі Харківської області. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що не виключається можливість того, росіяни можуть здійснити наступ з Сумського напрямку. За його словами, у росіян були такі плани.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.