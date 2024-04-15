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У Росії заявили, що "захист оскаржив" заочний арешт Малюка: у СБУ відреагували

Понеділок 15 квітня 2024 20:16
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У Росії заявили, що "захист оскаржив" заочний арешт Малюка: у СБУ відреагували Фото: Василь Малюк, голова СБУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Росіяни нафантазували, що заочний арешт голови Служби безпеки України "оскаржили". Це ворожа інформаційно-психологічна спецоперація.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі СБУ.

Фейк росіян

Сьогодні, 15 квітня, російські ЗМІ з посиланням на Бассманний суд Москви написали про те, що захист Малюка нібито подав скаргу на заочний арешт.

За словами росіян, у картці справи "було зазначено, що рішення про заочний арешт оскаржили 15 квітня".

Реакція СБУ

У СБУ закликали сприймати будь-які заяви росіян про заочний арешт Малюка "виключно як прояв ворожих ІПСО".

"Ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів. Ця інформація повністю не відповідає дійсності", - наголосили у Службі безпеки.

Також там додали, що "захист", який подає апеляції від імені Малюка, є частиною дискредитаційної кампанії з боку Росії.

Що передувало

Нагадаємо, раніше в МЗС Росії вимагали заарештувати голову СБУ Василя Малюка. Це сталося після того, як він розкрив деталі пошкодження Кримського мосту.

У відомстві країни-агресора скаржилися, що така спецоперація була терактом.

При цьому в СБУ відповіли росіянам, що будь-які слова російського МЗС є нікчемними.

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