Росіянин катував українців струмом в Балаклії та отримав підозру

СБУ повідомила про підозру бойовику російського ГРУ, який під час окупації Балаклії катував українців струмом у вже звільненій Балаклії Харьківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Зловмисником є 34-річний росіянин Султан Паштов - бойовик батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади головного управління Генштабу зс РФ (відомого як ГРУ)", - йдеться в повідомленні.

Так, навесні 2022 року він у складі угруповання російських військ перебував в окупованій на той час Балаклії Харківської області. Там загарбники облаштували на території захопленого райвідділу поліції катівню, до якої звозили десятки викрадених мешканців міста.

"Паштов брав безпосередню участь у каральних рейдах рашистів і подальшому катуванні потерпілих. У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, у тому числі на тривалий час ув’язнювали в антисанітарних умовах без їжі та води", - додають в СБУ.

Також рашисти застосовували до викрадених людей електричний струм. Таким чином Паштов разом зі своїми спільниками намагався залякати місцевих жителів та зламати їхній спротив російським окупантам.

Крім того, застосовуючи численні тортури, зловмисник намагався змусити мешканців Балаклії співпрацювати з агресором для отримання розвідданих про Сили оборони на східному фронті.

Звільнення Балаклії Харківської області

На початку вересня виповнився рівно рік, як Сили оборони звільнили Балаклію Харківської області. Як розповів командувач ЗСУ Валерій Залужний, місто повернули з окупації під час першого етапу Слобожанської наступальної операції.

Балаклія була важливим вузлом комунікацій на півдні Харківської області, а її деокупація дозволила нашим захисникам розвивати свій поступ у бік Куп'янська. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.