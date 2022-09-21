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Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області: зафіксовано 13 прильотів

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Суми, Середа 21 вересня 2022 13:40
Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області: зафіксовано 13 прильотів Фото: росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог випустив по регіону 13 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Вчора ввечері, близько 23 години, по території Есманської громади росіяни випустили 13 артснарядів", - розповів голова Сумської ОВА.

За його словами, жертв та руйнувань внаслідок ворожого обстрілу немає.

Також Живицький зазначив, що ніч та ранок в області пройшли спокійно.

Нагадаємо, у понеділок, 19 вересня, російські війська обстріляли Сумську область, внаслідок чого поранення отримала одна людина. Для обстрілу ворог застосував реактивну артилерію.

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Сумська область Обстріл
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