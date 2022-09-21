Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області: зафіксовано 13 прильотів

Російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог випустив по регіону 13 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Вчора ввечері, близько 23 години, по території Есманської громади росіяни випустили 13 артснарядів", - розповів голова Сумської ОВА. За його словами, жертв та руйнувань внаслідок ворожого обстрілу немає. Також Живицький зазначив, що ніч та ранок в області пройшли спокійно.