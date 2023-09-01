Росіяни не зможуть повністю контролювати Чорне море, - Костенко

Той факт, що Україна досі не просто залишається морською державою, а й має низку успішних атак на російські кораблі, є однією з найстратегічніших перемог у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Романа Костенка.

За його словами, Україна показала ворогу, що навіть без великого флоту, може втопити їх флагман, пошкодили декілька кораблів, включаючи танкер, а також атакували Кримський міст.

"Завдяки нашим Силам оборони залишилися морською державою. І це одна із найстратегічніших перемог узагалі в цій війні. Наші кораблі можуть ходити, ми можемо займатися економікою, в тому числі для того, щоб будувати свої ракети", - заявив Костенко.

На думку нардепа, для посилення морського фронту Україна потрібна своя система висвітлення надводної і підводної обстановки, де б ми могли засікати російські кораблі. А для ураження - морські дрони та ракети "Нептун", які вже показали свою ефективність.

Посилити позиції України в Чорному морі дозволив би вихід на береги Азовського моря.

"Це питання не тільки військове, це питання і економічне. Якби ми вийшли на береги Азовського моря, то ми змогли б контролювати не тільки Азовське море і порти на Азовському морі, а також і порти на Чорному морі, російські порти, за допомогою тієї зброї, яка у нас є. І це була б зброя стримування для росіян: якби вони знали, що ми можемо вражати їх порти, вони б не вражали наші", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, сьогодні з порту "Південний" вийшли балкери ANNA-THERESA (прапор Ліберія) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови), які рухаються встановленим коридором в напрямку Босфору. Судна перевозять 56 тис. т чавуну та 172 тис. т залізорудного концентрату.

У міністерстві нагадують, що встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

З 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна.