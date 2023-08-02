ua en ru
Ср, 02 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вигадали новий спосіб для пошуку українського підпілля в Каховці: подробиці

Новость на русском →
Каховка, Середа 02 серпня 2023 19:58
Росіяни вигадали новий спосіб для пошуку українського підпілля в Каховці: подробиці Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові в окупованій Каховці (Херсонська область) влаштували провокації, щоб виявити українських партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

Зазначається, що у Каховці загарбники влаштували провокації, щоб виявити тих, хто допомагає ЗСУ і Силам спротиву.

  • Спочатку вони поширили дезінформацію про відведення військ;
  • Потім вони вимкнули мобільний зв’язок та інтернет;
  • А далі росіяни вивели на вулиці свій транспорт, щоб нібито підтвердити інформацію про виїзд військ.

Федоров уточнив, що росіяни в цей час випустили на вулиці спецавтомобіль з радіопеленгаторами, який повинен був засікти передачу інформації про відведення військ від місцевих.

"Росіяни все хочуть знайти партизан. Ніяк не зрозуміють, що південь - це Україна. Тож учасників спротиву в кожному населеному пункті більше, ніж окупанти можуть собі уявити. Але їх точно не виявити дешевими провокаціями", - написав мер Мелітополя.

Українські партизани на окупованих територіях

Нещодавно у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів, двоє з них померли.

Також наприкінці липня українські партизани провели операцію проти ворога в тимчасово окупованому Маріуполі. Під час неї вдалося знешкодити три одиниці військових вантажівок.

Ще раніше у Херсонській області партизани здійснили вдалий напад на окупантів. Завдяки атаці було ліквідовано 6 військових РФ та пошкоджено декілька вантажівок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мелітополь Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Загроза для портів. Навіщо Росія вдарила по Ізмаїлу і хто може зупинити атаки на зерно
Загроза для портів. Навіщо Росія вдарила по Ізмаїлу і хто може зупинити атаки на зерно
DAILY
Ставка на Крим та новий імпульс на півдні. Як розвивається контрнаступ ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Ставка на Крим та новий імпульс на півдні. Як розвивається контрнаступ ЗСУ