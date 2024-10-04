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Росіяни вдарили КАБами по одному з центральних районів Харкова

Харків, П'ятниця 04 жовтня 2024 17:40
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Росіяни вдарили КАБами по одному з центральних районів Харкова Ілюстративне фото: бомбардувальник РФ вдарив по Харкову (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 4 жовтня, увечері атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Є влучання по одному з центральних районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"За попередньою інформацією, два прильоти у лісосмугу одного з центральних районів міста", - написав Терехов.

Він зазначив, що пожежі внаслідок атаки окупантів немає. При цьому інформація про постраждалих станом на зараз не надходила.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, росіяни продовжують фактично руйнувати Харків постійними атаками. Ворог регулярно завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

Головна проблема - російські керовані авіабомби, які не можуть збивати українські захисники. З таким озброєнням можна боротися лише за допомогою знищення бомбардувальників, які запускають бомби.

До речі, вчора, 3 жовтня, джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області вночі атакували українські дрони.

На території цього аеродрому росіяни зберігали свої керовані авіаційні бомби, також там базувалися бомбардувальники Су-34 та Су-35.

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