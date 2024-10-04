Росіяни вдарили КАБами по одному з центральних районів Харкова

Російські окупанти сьогодні, 4 жовтня, увечері атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Є влучання по одному з центральних районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram .

Він зазначив, що пожежі внаслідок атаки окупантів немає. При цьому інформація про постраждалих станом на зараз не надходила.

"За попередньою інформацією, два прильоти у лісосмугу одного з центральних районів міста", - написав Терехов.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, росіяни продовжують фактично руйнувати Харків постійними атаками. Ворог регулярно завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

Головна проблема - російські керовані авіабомби, які не можуть збивати українські захисники. З таким озброєнням можна боротися лише за допомогою знищення бомбардувальників, які запускають бомби.

До речі, вчора, 3 жовтня, джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області вночі атакували українські дрони.

На території цього аеродрому росіяни зберігали свої керовані авіаційні бомби, також там базувалися бомбардувальники Су-34 та Су-35.

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