Росіяни вдарили "Іскандером" по підприємству у Миколаєві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

"Ворог продовжує застосовувати різні види ракетного озброєння, тероризуючи регіони України. Вдарив по Миколаєву, імовірно балістичною ракетою "Іскандер-М", - сказано у повідомленні.

У відомстві зазначили, що ворог продовжує руйнувати промислові об'єкти міста. В результаті удару є поранені серед співробітників підприємства, однак інформація уточнюється.

Удар по Миколаєву

Нагадаємо, о 14:17 Повітряні сили України попередили про загрозу балістичного ураження в низці областей. Тоді ж росіяни вдарили по Миколаєву. Там під час тривоги пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо про шість постраждалих, один з них у тяжкому стані.

Атака на Україну 27 березня

У ніч на 27 березня росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed, які були запущені з Курської області. Загалом ворог застосував 13 безпілотників. Загалом протиповітряна оборона знищила 10 дронів у Харківській, Сумській та Київській областях.

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