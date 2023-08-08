Росіяни сьогодні обстріляли Миколаївську область: поранені два підлітки

Про це заявив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

"На жаль, є потерпілі", - розповів він.

За його словами, внаслідок обстрілу до лікарні по допомогу звернувся місцевий мешканець, який привіз двох синів 13 та 16 років з мінно-вибуховими травмами.

"Нині життю хлопців нічого не загрожує", - додав Шайхет.

Крім того, пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби.

Обстріли Миколаївської області

Російські війська постійно обстрілюють Миколаївську область. Зокрема, вдень 30 липня окупанти обстріляли одну із громад Очаківського району. А 27 липня під обстріл потрапило селище Дмитрівка Куцурубської громади, було поранено двох людей.