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Росіяни сьогодні обстріляли Миколаївську область: поранені два підлітки

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Миколаїв, Вівторок 08 серпня 2023 14:34
Росіяни сьогодні обстріляли Миколаївську область: поранені два підлітки Фото: росіяни сьогодні обстріляли Миколаївську область, поранені два підлітки (t.me/s_shayhet)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли село Куцуруб Куцурубської громади Миколаївської області у вівторок, 8 серпня. Поранення отримали двоє підлітків.

Про це заявив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"На жаль, є потерпілі", - розповів він.

За його словами, внаслідок обстрілу до лікарні по допомогу звернувся місцевий мешканець, який привіз двох синів 13 та 16 років з мінно-вибуховими травмами.

"Нині життю хлопців нічого не загрожує", - додав Шайхет.

Крім того, пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби.

Обстріли Миколаївської області

Російські війська постійно обстрілюють Миколаївську область. Зокрема, вдень 30 липня окупанти обстріляли одну із громад Очаківського району. А 27 липня під обстріл потрапило селище Дмитрівка Куцурубської громади, було поранено двох людей.

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